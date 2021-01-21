Сейчас ЦОНы некоторых регионов ведут прием только по предварительному бронированию.

Есть несколько способов бронирования. Сегодня мы расскажем как это сделать через портал egov.kz и телеграм-бот.

✅Бронь через egov.kz:

— Зайдите на портал egov.kz и авторизуйтесь

— Пройдите по ссылке «Онлайн бронирование очереди в ЦОН» на главной странице

— Далее открывается страница, где вы должны заполнить ИИН и указать необходимый район

— Выбираете ЦОН и услугу

— Указываете удобную для вас дату и время посещения.

✅Бронь через eGovKzBot2.0:

— Зайти в меню и выбрать «Бронирование очереди в ЦОН»

— Выбрать регион, район и ЦОН, в котором вам удобнее получить госуслуги

— Цель посещения, удобную дату и время.

Если не получается забронировать, попробуйте изменить время посещения.

Как только все шаги будут пройдены, придет SMS с подтверждением.

Очередь забронирована!

Лучше не опаздывать, а на 10-15 минут подойти пораньше.

Напомним, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации главные санитарные врачи регионов вынесли предписание по работе ЦОНов гг. Нур-Султан, Атырау, Костанай, Талдыкорган, Шымкент, Темиртау, Усть-каменогорск и Семей.

Теперь прием посетителей будет вестись только по предварительной брони.

Отметим, что данные изменения не распространяются на ЦОНы сельской местности и районных центров.

Вход в здания ЦОН осуществляется строго в масках.