Сейчас ЦОНы некоторых регионов ведут прием только по предварительному бронированию.
Есть несколько способов бронирования. Сегодня мы расскажем как это сделать через портал egov.kz и телеграм-бот.
✅Бронь через egov.kz:
— Зайдите на портал egov.kz и авторизуйтесь
— Пройдите по ссылке «Онлайн бронирование очереди в ЦОН» на главной странице
— Далее открывается страница, где вы должны заполнить ИИН и указать необходимый район
— Выбираете ЦОН и услугу
— Указываете удобную для вас дату и время посещения.
✅Бронь через eGovKzBot2.0:
— Зайти в меню и выбрать «Бронирование очереди в ЦОН»
— Выбрать регион, район и ЦОН, в котором вам удобнее получить госуслуги
— Цель посещения, удобную дату и время.
Если не получается забронировать, попробуйте изменить время посещения.
Как только все шаги будут пройдены, придет SMS с подтверждением.
Очередь забронирована!
Лучше не опаздывать, а на 10-15 минут подойти пораньше.
Напомним, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации главные санитарные врачи регионов вынесли предписание по работе ЦОНов гг. Нур-Султан, Атырау, Костанай, Талдыкорган, Шымкент, Темиртау, Усть-каменогорск и Семей.
Теперь прием посетителей будет вестись только по предварительной брони.
Отметим, что данные изменения не распространяются на ЦОНы сельской местности и районных центров.
Вход в здания ЦОН осуществляется строго в масках.