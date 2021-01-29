Казахстанцы обсуждают шокирующее видео, демонстрирующее склад упакованных в коробки мешков для трупов.

Пользователи предполагают, что товар предназначен для тех, кто получит вакцину от COVID-19. Это неправда.

Видеоролик выложил в Сеть пользователь с ником @_TheCoolTwin. На кадрах сотрудник склада, предположительно, принадлежащего компании Amazon, показывает палеты с сотнями коробок. На некоторых из них видна надпись, гласящая, что внутри мешки для трупов. Позже часть коробок забирает грузовик с логотипом службы доставки FedEx. Выросшая потребность в мешках для тел погибших в США связана не с вакцинацией, а с увеличением смертности от COVID-19.

В Казахстане сейчас в восьми регионах наблюдается увеличение числа больных COVID-19. Связать это с вакцинацией невозможно, так как в нашей стране она стартует лишь 1 февраля.

Утверждения о том, что вакцина против COVID-19 может привести к смерти, безосновательны. Безопасность и эффективность препаратов доказаны клиническими исследованиями.

Также стоит отметить, что ни в видео, ни в описании к нему не сказано для скольких больниц, городов и стран предназначены изготовленные мешки. Вполне вероятно, что товар со склада отправляют в разные точки мира. Это объясняет количество товара.

Официальные представители компании Amazon, которой, предположительно, принадлежит снятый на видео склад, пока не комментировали видеоролик и не давали никаких пояснений.