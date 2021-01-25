В связи с обращениями граждан в Министерство здравоохранения РК по вопросам вакцинации детей школьного возраста, представители Комитета санитарно-эпидемиологического контроля ведомства разъяснили порядок и правила вакцинации от COVID-19.

На основании статьи 77 «Кодекса о здоровье народа» любая вакцинация, в том числе, от коронавирусной инфекции, осуществляется на добровольной основе. Каждый гражданин, в случае несогласия, вправе дать письменный отказ от вакцинации.

Стоит особо отметить, что детям до 18 лет и пожилым людям в возрасте старше 65 лет, вакцинация противопоказана в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности.

Кроме того, вакцинации против КВИ не подлежат люди с острой и бессимптомной формой COVID-19 и люди, контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ.

В Комитете подчеркнули, что вакцины являются безопасными. Любая лицензированная вакцина проходит тщательную проверку в рамках нескольких этапов испытаний и только после этого признается пригодной к использованию. После вывода вакцин на рынок они регулярно становятся объектом повторных проверок.

Вакцинация против КВИ будет проводится поэтапно и бесплатно.

На первом этапе, с 1 февраля вакцину могут получить медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы.

На втором этапе, с 1 марта – педагоги общеобразовательных школ, вузов, ССУЗов, работники медицинских служб.

На третьем этапе, с 1 апреля – педагоги школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студенты и лица с хроническими заболеваниями.