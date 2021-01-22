За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1430 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 231,
город Алматы — 130,
город Шымкент — 14,
Акмолинская область — 163,
Актюбинская область — 17,
Алматинская область — 78,
Атырауская область — 111,
Восточно-Казахстанская область — 41,
Жамбылская область — 19,
Западно-Казахстанская область — 61,
Карагандинская область — 75,
Костанайская область — 125,
Кызылординская область — 10,
Мангистауская область — 16,
Павлодарская область — 235,
Северо-Казахстанская область — 91,
Туркестанская область — 13.
Всего в стране выявлены 173842 заболевших.