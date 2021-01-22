коронавирус тест анализ

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1430 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 231,

город Алматы — 130,

город Шымкент — 14,

Акмолинская область — 163,

Актюбинская область — 17,

Алматинская область — 78,

Атырауская область — 111,

Восточно-Казахстанская область — 41,

Жамбылская область — 19,

Западно-Казахстанская область — 61,

Карагандинская область — 75,

Костанайская область — 125,

Кызылординская область — 10,

Мангистауская область — 16,

Павлодарская область — 235,

Северо-Казахстанская область — 91,

Туркестанская область — 13.

Всего в стране выявлены 173842 заболевших.

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