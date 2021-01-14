За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 834 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 123,
город Алматы — 122,
город Шымкент — 14,
Акмолинская область — 59,
Актюбинская область — 13,
Алматинская область — 56,
Атырауская область — 75,
Восточно-Казахстанская область — 39,
Жамбылская область — 13,
Западно-Казахстанская область — 40,
Карагандинская область — 40,
Костанайская область — 74,
Кызылординская область — 11,
Мангистауская область — 10,
Павлодарская область — 70,
Северо-Казахстанская область — 59,
Туркестанская область — 16.
Всего в стране выявлены 165311 заболевших.