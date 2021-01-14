За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 834 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов: город Нур-Султан — 123,

город Алматы — 122,

город Шымкент — 14,

Акмолинская область — 59,

Актюбинская область — 13,

Алматинская область — 56,

Атырауская область — 75,

Восточно-Казахстанская область — 39,

Жамбылская область — 13,

Западно-Казахстанская область — 40,

Карагандинская область — 40,

Костанайская область — 74,

Кызылординская область — 11,

Мангистауская область — 10,

Павлодарская область — 70,

Северо-Казахстанская область — 59,

Туркестанская область — 16.

Всего в стране выявлены 165311 заболевших.

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