коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 978 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 128,

город Алматы — 115,

город Шымкент — 13,

Акмолинская область — 79,

Актюбинская область — 7,

Алматинская область — 92,

Атырауская область — 91,

Восточно-Казахстанская область — 30,

Жамбылская область — 23,

Западно-Казахстанская область — 46,

Карагандинская область — 57,

Костанайская область — 72,

Кызылординская область — 3,

Мангистауская область — 17,

Павлодарская область — 135,

Северо-Казахстанская область — 54,

Туркестанская область — 16.

Всего в стране выявлены 168096 заболевших.

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