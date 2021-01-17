За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 978 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 128,
город Алматы — 115,
город Шымкент — 13,
Акмолинская область — 79,
Актюбинская область — 7,
Алматинская область — 92,
Атырауская область — 91,
Восточно-Казахстанская область — 30,
Жамбылская область — 23,
Западно-Казахстанская область — 46,
Карагандинская область — 57,
Костанайская область — 72,
Кызылординская область — 3,
Мангистауская область — 17,
Павлодарская область — 135,
Северо-Казахстанская область — 54,
Туркестанская область — 16.
Всего в стране выявлены 168096 заболевших.