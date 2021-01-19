За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 999 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 124,
город Алматы — 79,
город Шымкент — 7,
Акмолинская область — 109,
Актюбинская область — 4,
Алматинская область — 93,
Атырауская область — 78,
Восточно-Казахстанская область — 47,
Жамбылская область — 25,
Западно-Казахстанская область — 50,
Карагандинская область — 66,
Костанайская область — 72,
Кызылординская область — 5,
Мангистауская область — 2,
Павлодарская область — 150,
Северо-Казахстанская область — 71,
Туркестанская область — 17.
Всего в стране выявлены 170098 заболевших.