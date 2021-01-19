коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 999 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 124,

город Алматы — 79,

город Шымкент — 7,

Акмолинская область — 109,

Актюбинская область — 4,

Алматинская область — 93,

Атырауская область — 78,

Восточно-Казахстанская область — 47,

Жамбылская область — 25,

Западно-Казахстанская область — 50,

Карагандинская область — 66,

Костанайская область — 72,

Кызылординская область — 5,

Мангистауская область — 2,

Павлодарская область — 150,

Северо-Казахстанская область — 71,

Туркестанская область — 17.

Всего в стране выявлены 170098 заболевших.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА