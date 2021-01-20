В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно то, как маленький львенок лежит во дворе.

На кадрах, маленький хищник сидит во дворе какого-то заведения. Зоозащитники возмутились тем, что животное, скорее всего, используют для потехи. И предположили, что это видео снято в Шымкенте. Волонтеры обратились к неравнодушным с просьбой вызволить несчастное животное из плена.

В гостиничном комплексе, где, по словам общественников, возможный, содержали львенка, свою причастность отрицают. По словам администратора, никаких диких животных здесь нет и никогда не было. Правда, пригласить журналистов зайти и лично убедиться в этом, съемочной группе не разрешили.

«У нас никакого львенка не было, никакого льва как пишут в соцсетях, это глупо в гостинице содержать льва, я сама — Гринпис я сама за (!) животных, я бы этого не позволила. И на эту организацию, помоги животным, которые защищая животных, клевещут на людей, мы подадим в суд», — говорит администратор комплекса.

Оказалось, что сюда уже наведывались правоохранители, которые и убедились в том, что маленького царя зверей в заведении нет.

Это не первый случай, когда в Казахстан, ввозят диких животных, и не уделяют им должного внимания. Другое видео с бродячим хищником наделало много шума в сети: пользователи боялись, что выброшенного зверя усыпят. Прежний хозяин категорически отказался от него и фактически выбросил его на улицу. Суд оштрафовал 25-летнего мужчину на 27 тысяч тенге, а животное конфисковал.

Львенка Симбу приютили работники алматинского зоопарка. Специально для транспортировки животного изготовили клетку, в самом зверинце уже построили вольер, в котором теперь и живет Симба.

Позже его отправили в зоопарк Алматы, где обеспечили хищника вольером и создали условия приближенные к среде его обитания.

О судьбе маленького львенка с видео, пока ничего не известно.