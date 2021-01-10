Новоиспеченная молодая пара приняла участие на выборах, передает «Otyrar.kz»

Молодожены из Толебийского района пришли на выборы и проголосовали. Супружеская пара свадьбу из-за карантина отменила. Как рассказали молодые, решили праздник отметить на выборах, мол, повод двойной.

«Для нас это знаменательная дата, мы образовали свою семью и отдаем голос за будущее нашего Казахстана. Мы надеемся, что выбор каждого будет правильный. Всем желаем удачи и всех благ», — сказал глава новоиспеченной семьи Яхья Дурсунов.

Молодожен поздравили на избирательном участке, вручили цветы и пожелали мира и согласия. Как сообщили изданию, в Толебийском районе явка положительная, люди идут голосовать. На 13.00 больше 50% уже проголосовали.