О правилах и оплате за размещение рекламы на билбордах, а также о том, кто должен вести контроль в данной сфере, рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

Так, плата за визуальную рекламу взимается за размещение ее на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования. Это указано в п.1 ст. 603 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежей в бюджет» (Налоговый кодекс).

Уполномоченным органом в области рекламы является Министерство национальной экономики РК. Ведомство разрабатывает и утверждает правила размещения наружной (визуальной) рекламы, согласно подпункта 1) пункта 1 статьи 17-1 Закона Республики Казахстан «О рекламе».

Законом также установлено, что государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о рекламе осуществляют в пределах своей компетенции местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, выявляют наружную (визуальную) рекламу, размещенную без уведомления.

Согласно Налогового кодекса местные исполнительные органы ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют налоговым органам по месту размещения наружной (визуальной) рекламы сведения о плательщиках, суммах платы, периоде и месте размещения наружной (визуальной) рекламы, направлении (ненаправлении) уведомления по форме, установленной уполномоченным органом.

Таким образом, вопрос определения объектов наружной (визуальной) рекламы входит в компетенцию Министерства национальной экономики Республики Казахстан, а выявление объекта наружной (визуальной) рекламы, размещенной без уведомления входит в компетенцию местных исполнительных органов. При этом, налоговыми органами начисление сумм платы производится на основании представленных сведений от местных исполнительных органов.