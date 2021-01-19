20 января начнется второй этап строительства дорожной развязки Кунаева-Рыскулова.

С началом второго этапа будет перекрыто движение по проспекту Кунаева от улицы Жандосова до улицы Рыскулова и от улицы Рыскулова до улицы Дулати.

В частности, будет закрыт для движения участок от клуба «Роял» до улицы Т.Рыскулова и от проспекта Байдибек би, улицы Т. Рыскулова до улицы М.Дулати. Транспортный поток будет направлен на улицы М.Дулати, Казыбек би, Байыркум, А.Байтурсынова.

Из населенного пункта Бозарык в сторону города можно будет двигаться по улицам Байдибек би, Байыркум, Дулати, а из города в Бозарык — по улицам Казыбек би, Т. Рыскулова, Т.Байтерекова, Е.Жанибекова и М.Дулати.

К домам и зданиям в западной части проспекта Д. Кунаева будет организован заезд с улиц А.Байтурсынова и С.Жандосова.

Схема маршрутов автобусов №152 и №135, которые курсируют по проспекту Д.Кунаева, будет изменена, они будут ездить по улицам С.Жандосова, А.Байтурсынова, Т.Рыскулова.

Полностью завершить строительство развязки и сдать ее в эксплуатацию планируется в ноябре.