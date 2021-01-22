Накануне по городу Шымкент было объявлено штормовое предупреждения.

Ночью начался обильный снегопад, сопровождающийся сильными порывами ветра со скоростью 25 м/с.

Из-за неблагоприятных погодных условий в некоторых микрорайонах города (частично мкр.Казыгурт, мкр. Сайрам, мкр. Достык-1,мкр.Акжар,мкр.Туран, дачи Кайнар булак, мкр. Кайтпас-1,2, мкр.Самал-1,2,3, Откормсовоз,Турланская эскпедиция,отделение Коммунизм (количество абонентов уточняется) произошли отключения электричества. Ремонтно-восстановительные работы проводятся силами ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.

Кроме того с 07 часов 20 минут 22 января закрыто движение на автодорогах республиканского значения «Алматы-Ташкент-Термез » (533-593-км, Тюлькубаский р-н), от границы Жамбылской области с. Айша биби, для всех видов автотранспорта в связи с ухудшением метеорологических условий (видимость нулевая, буран, метель, гололед).

Неблагоприятная погода снег, метель, сильный ветер сохранится и 23 января. На пульт управления 112 заявлений от жителей города не поступало. В Департаменте по ЧС г.Шымкент срочно организован оперативный штаб, силы и средства департамента приведены в повышенную степень готовности.