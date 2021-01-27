В результате трехдневного мероприятия выявлено 439 административных правонарушений, совершенных водителями общественного транспорта.

Как оказалось, водители городского общественного транспорта очень любят во время движения говорить по сотовому телефону, а на линии выезжают на автобусах, которые не прошли технический осмотр.

В частности, по статье 334 КоАП РК (превышение норматива содержания загрязняющих веществ в выбросах) — 31;

— по статье 571 КоАП РК (Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов) — 40;

— по части 7 статьи 590 КоАП РК (управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения) — 23;

— по части 8 статьи 590 КоАП РК (не прохождение предрейсового технического и медицинского осмотра) – 42;

— по части 9 статьи 590 КоАП РК (не прохождение технического осмотра) – 53;

— по статье 591 КоАП РК (Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией) — 103;

— по статье 595 КоАП РК (Нарушение правил маневрирования) – 65;

— Запрет на эксплуатацию транспортных средств (водворение на штрафную стоянку) -1;

— К административной ответственности должностных лиц автобусных парков привлечено -3; и иные правонарушения.