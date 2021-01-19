ПАО «ЛУКОЙЛ» — одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

«Лукойл», стабильно развиваясь на протяжении более чем 20 лет, является одной из наиболее эффективных компаний российского нефтегазового сектора. Обладая хорошо диверсифицированной сбытовой сетью, «Лукойл» реализует собственные высококачественные нефтепродукты на розничном рынке. В своей деятельности компания руководствуется принципами устойчивого развития и старается достичь равновесия между социально-экономическим и природно-экологическим развитием. Ежедневно продукцию компании, энергию и тепло покупают миллионы людей более чем в 100 странах мира, улучшая качество своей жизни.

Прогнозируемый рост цен на нефть

Goldman Sachs ожидает удорожание нефти марки Brent до $65/барр. уже в июле, а не в конце года, как предполагалось ранее. Рост будет обусловлен четко сформировавшимися дефицитными условиями на рынке, а сокращение добычи Саудовской Аравией нейтрализует зимнюю слабость спроса. Вероятность медленного увеличения поставок сланцевой нефти и ослабление рисков резкой отмены ограничений ОПЕК+ по добыче или быстрого восстановления производства нефти в Иране также укрепляют уверенность прогноза инвестбанка. Переход власти в США, который должен привести к увеличению расходов на стимулирование экономики, и программы вакцинации также окажут поддержку нефти. По мнению Goldman Sachs, нефть Brent во 2 кв. будет торговаться в среднем по $60/барр.

Довольно неплохой баланс компании

По данным последнего бухгалтерского баланса, у ПАО «ЛУКОЙЛ» были обязательства на сумму 951,5 млрд рублей, подлежащие погашению в течение года, и обязательства на сумму 1,02 млрд рублей, подлежащие погашению после этого срока. У компании имеются денежные средства в размере 480,4 млрд рублей и дебиторская задолженность на сумму 464,0 млрд рублей, подлежащая погашению в течение года. Таким образом, обязательства компании превышают сумму денежных средств и (краткосрочной) дебиторской задолженности более чем на один триллион рублей.

Хорошие возможности для управления долговыми обязательствами

«Лукойл» имеет очень большую рыночную капитализацию в размере 3,37 трлн рублей. Поэтому, скорее всего, компания сможет привлечь денежные средства для улучшения своего баланса, если возникнет необходимость. EBIT ПАО «ЛУКОЙЛ» (прибыль до уплаты процентов и налогов) покрывает процентные расходы в 10,4 раза. Также позитивным фактором является перевод части прибыли EBIT в свободный денежный поток. За последние три года ПАО «ЛУКОЙЛ» зафиксировало свободный денежный поток в размере 81% от его EBIT, что выше, чем ожидали инвесторы. Принимая во внимание такой диапазон данных, мы считаем, что «Лукойл» имеет хорошие возможности для грамотного управления долговыми обязательствами компании.

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