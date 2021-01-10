Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 12.00 часов времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 28,8 % от общего количества избирателей, включенных в списки.
В том числе:
по Акмолинской области – 26,6 %
по Актюбинской области – 25,6 %
по Алматинской области – 28,5 %
по Атырауской области – 29,8 %
по Восточно-Казахстанской области – 29,9 %
по Жамбылской области – 32,1 %
по Западно-Казахстанской области – 32,2 %
по Карагандинской области – 33,5 %
по Костанайской области – 30,1 %
по Кызылординской области – 28,9 %
по Мангистауской области – 23,7 %
по Павлодарской области – 33,1 %
по Северо-Казахстанской области – 34,2 %
по Туркестанский области – 33,1 %
по г. Нур-Султан – 24,2 %
по г. Алматы – 15,7 %
по г. Шымкент – 34,1 %
Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлена в 14.00 ч., 16.00 ч., 18.00 ч. и 20.00 ч. по местному времени. Информация о предварительных итогах явки избирателей будет представлена в 22.00 ч.