В поисках львенка были задействованы сотрудники Управления местной полицейской службы и Управления полиции Аль-Фарабийского района ДП города Шымкент, передает Polisia.kz.

Стражи порядка прочесали всю близлежащую территорию, проверили все возможные места нахождения львенка, опросили жителей. Также активное участие в поисках принимали неравнодушные местные жители, которые оказывали всяческое содействие полицейским.

21 января 2021 года благодаря совместным усилиям сотрудники следственного отдела Управления полиции Аль-Фарабийского района ДП города Шымкент в ходе следственных действий установили местонахождение львенка и благополучно передали его сотрудникам зоопарка.

Напомним, что 19 января 2021 года на одной из страниц социальной сети Instagram было опубликовано видео, в котором гражданами был замечен львенок в гостинице. 20 января по данному факту сотрудниками Аль-Фарабийского РУП ДП начато досудебное расследование по статье 339 Уголовного Кодекса РК “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами”. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.