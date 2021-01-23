Так, из-за непогоды закрыты объездные пути по трассе Туркестан -Шымкент на территории Ордабасинского района.

Полицейские Туркестанской области напоминают водителям и пассажирам, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, снижением температуры, сильным ветром и снегопадом некоторые трассы республиканского и областного значения закрыты для движения автотранспорта.

Так, из-за непогоды закрыты объездные пути по трассе Туркестан -Шымкент на территории Ордабасинского района. Проехать можно в районе Шурбарсу через районный центр п.Темирлан. Также силами личного состава Ордабасинского РОП совместно с другими службами принимаются меры по очистке дорог и оказания помощи автомашинам и людям, застрявшим в пути.

Также по информации Департамента по ЧС Туркестанской области 23.01.2021 г. с 12.30 ч. в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, снег, ограничение видимости) закрыто движение на участке с 593

(граница Жамбылской области)–по 654 км (Тюлькубаский р-н, с.Машат) а/д республиканского значения А-2 «Хоргос-Алматы-Тараз-Шымкент-Ташкен» для всех видов автотранспорта.

С 11-30 закрыто движение на участке 44-124 км а/д областного значения КХ-56 «Жамбыл-Кумкент-Шолаккорган-Ащысай» для всех видов автотранспорта.

С 10-30 в Созакском районе закрыто движение на участке 576-623 км а/д областного значения КХ-2 «Ұланбел-Созақ-Екпінді». Временно приостановлено движение на дорогах областного значения в Байдибекском районе (КХ- 1, Кошкарата-Жарыкбас-Бирлик) и ограничено движение на трассе М-32, Самара-Шымкент в районе Шубар Ордабасинского района.

В свою очередь, стражи порядка предупреждают, что выезды за пределы населенных пунктов затруднены и рекомендуют гражданам воздержаться от дальней дороги, а лучше оставаться дома и не выходит на улицу без острой необходимости. В случае же поездки необходимо быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и правила ПДД.