В Казнете набирает обороты видео с кулачным боем шымкентских полицейских.

Двое стражей порядка устроили разборки между собой прямо в стационарном пункте.

На кадрах видно, как блюстители закона вцепились друг в друга. Один из них даже наносит удар по лицу своего коллеги. Все происходящее снаружи на камеру телефона снял очевидец. Позже в департаменте полиции вычислили героев потасовки. Что стало причиной их конфликта, сейчас выясняется. Драчунов, скорее всего, ждет привлечение к дисциплинарной ответственности.

28 января 2021 года по данному факту сотрудниками Департамента полиции была проведена проверка. В результате за нарушение норм служебной этики и нанесение ущерба имиджу органов внутренних дел, решением дисциплинарной комиссии от занимаемых должностей были освобождены оба сотрудника Полка патрульной полиции.