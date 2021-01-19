Под влиянием Южно-Каспийского циклона на большей части страны ожидается снег, на юге, юго-западе – осадки (дождь, снег).

Местами по республике сохраняются туман, низовая метель, на юге, юго-западе – гололед, усиление ветра, на юго-востоке очень сильный ветер.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23, днем порывы 30 м/с. В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области утром и днем порывы 23 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, в Костанайской, Западно-Казахстанской областях – низовая метель, в Атырауской, днем в Кызылординской области – гололед. В Мангыстауской области местами ожидается гололед, ночью и утром – туман. В Актюбинской области местами ночью – туман, днем – гололед. В Карагандинской области местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.

В Шымкенте сегодня ожидается +5..+16 °C, без осадков, туман, легкий ветер. Завтра: +7..+16 °C, без осадков, туман, слабый ветер.