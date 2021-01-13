Второй этап строительства транспортной развязки на пересечении улиц Кунаева и Рыскулова начнется 20 января 2021 года.

Заместитель акима города Шымкент Максут Исахов провел брифинг по вопросам начала второго этапа строительства транспортной развязки на пересечении улиц Кунаева и Рыскулова.

Кроме того, о планах работы рассказали руководитель городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ержан Жолдасов и директор шымкентского филиала ТОО «Bazis Construction» Руслан Рахматуллаев, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Второй этап строительства транспортной развязки на пересечении улиц Кунаева и Рыскулова начнется 20 января 2021 года. По словам Максута Пернебаевича, с 20 января будут полностью закрыты проспект Кунаева (от Royal Club до улицы Рыскулова) и проспект Байдибек би (от улицы Рыскулова до улицы Дулати). Разработана схема организации дорожного движения при строительно-монтажных работах.

В 2020 году освоено 500 миллионов тенге. В этом году из республиканского бюджета выделено 1,5 миллиарда тенге. Еще 3 млрд тенге будут предусмотрены при доработке республиканского бюджета.

По словам М.Исахова, всего в этом году будет выделено пять миллиардов тенге, а запуск транспортной развязки планируется в ноябре этого года.

— В соответствии с поручением акима города, мы планируем завершить строительство к концу ноября текущего года. В течении недели мы обсуждали этот вопрос с подрядчиками и нашли решение. Возможность, закончить работы в срок, есть. Кунаева и Рыскулова – важные улицы в центре города. Поэтому прилагаются все усилия, для того, чтобы работа выполнялась как можно быстрее. Поручено открыть проспект Кунаева 1 сентября. В целом запуск движения по новой развязке будет организовано в конце ноября. Кроме того, подрядчик предоставит пятилетнюю гарантию на объект, — сказал Максут Пернебаевич.

В соответствии с Генеральным планом города Шымкент утвержден план развития транспортной инфраструктуры Шымкента с целью предотвращения пробок и дорожно-транспортных происшествий. В целом в городе планируется построить пять перекрестков.