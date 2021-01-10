В Туркестанской области сегодня родились 102 ребенка, установлен рекорд рождаемости. Из них более половины — 57 девочек.

Об этом сообщает областное управление общественного здоровья. По словам специалистов, это беспрецедентный случай, до конца суток количество детей еще увеличится.

Вместе с тем, роженицы в Туркестанской области принимают активное участие в выборах. Голосование в родильных домах началось с 7 утра.

Следует отметить, в день выборов наиболее распространенными именами для новорожденных стали Сайлау, Сайлаугуль, Нурсултан и Касым-Жомарт. Таким образом, туркестанцы решили связать радость рождения детей с избранием депутатов в Мажилис и маслихаты.

Выборы прошли во всех роддомах Туркестанской области, участие приняли более трехсот беременных и рожениц, которые подобным образом выразили свою гражданскую ответственность.

В целом, по Туркестанской области в год рождается около 100 тыс. детей. Это самый большой показатель по республике. В самом регионе за сутки рождается около 50-60 малышей.