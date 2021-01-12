В Шымкенте завершен первый этап строительства транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова и Кунаева.

20 января начнется второй этап. В этот период будет выполнена разборка дорожного покрытия, замена инженерных сетей, бетонирование подпорных стен, строительство путепровода и дорожного покрытия. Работы ведет компания ТОО «Bazis Construction». В настоящее время на объекте ведутся работы по замене газовых, водопроводных и электрических сетей, а также выполняется заливка подпорных стен в тоннеле, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

На сегодняшний день из 26,5 км инженерных сетей заменены 3,4 км или 13 %. Инфраструктурные сети будут отведены в сторону от дорожного полотна. Установлены семь из десяти опор электросети, 75 из 105 свай, уже установлено 50 метров из 986 метров подпорных стен.

С началом второго этапа будет перекрыто движение по проспекту Кунаева от улицы Жандосова до улицы Рыскулова и от улицы Рыскулова до улицы Дулати. Начнется строительство тоннельной части открытого типа.