На развитие здравоохранения выделили 78,5 млрд тенге.

Кроме того, в регионе капитальный ремонт сделают в восьми лечебных учреждениях, из которых шесть уже полностью функционируют. Эти сведения озвучили на расширенном заседании коллегии здравоохранения представители областного Управления общественного здоровья. В заседании участвовал замакима Туркестанской области Арман Сабитов, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Подвели итоги работы управления за 2020 год и обсудили перспективы развития. Заместитель акима области положительно отозвался о деятельности структуры и озвучил ряд поручений.

«Как известно, рост населения напрямую зависит от рождаемости и здоровья матери и ребенка. Для снижения материнской и младенческой смертности в области много работали над повышением доступности медпомощи и коррекцией социальной ситуации. Сегодня Туркестанская область занимает последнее место в РК по материнской смертности с показателем 16.3. Показатель по младенческой смертности в стране составляет 7.1. Все это результат кропотливого труда врачей. Также отмечу улучшение основных медико-демографических показателей по области. Так, за последние годы в регионе увеличилась продолжительность жизни и снизилась общая смертность. Заболеваний туберкулезом стало на 26.5% меньше. Более того, значительно снизились и онкологические заболевания и системы кровообращения», — подчеркнул руководитель Управления общественного здоровья Марат Пашимов.

Вместе с тем, эпидситуация в Туркестанской области остаётся стабильной. В области постоянно работают около тысячи инфекционных и карантинных коек для госпитализации больных с COVID-19.

Количество государственных ПЦР-лабораторий увеличено втрое. Закупили 12 комплектов передвижных медицинских комплексов, и в результате добились полного обеспечения региона. Автопарк службы скорой помощи пополнился 77 машинами; обновление достигло 96%.

В ходе заседания участники определили задачи, которые нужно решить в первую очередь, — доступность лекарств во время второй волны пандемии и полное обеспечение койко-местами.