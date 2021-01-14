Героями себя не считают бойцы Нацгвардии, они просто выполняли свой долг. Во время службы военнослужащие воинской части 6506 заметили на одной из улиц горящий автомобиль марки «Lada Рriora».

Старший патрульной группы рядовой Ергазы Каипов немедленно сообщил о случившемся дежурному по войсковым нарядам и вызвал на место происшествия экстренную службу 101. До прибытия пожарной команды гвардейцы принялись оцеплять район возгорания.

— Мы патрулировали улицу, вдруг заметили, что слева от нас стоящий на стоянке автомобиль начал возгораться. Мы сразу же оцепили район очага огня. Нужно было действовать быстро для того, чтобы прохожие не пострадали, – рассказал рядовой Ергазы Каипов.

В течение 20 минут пожарная команда совместно с военнослужащими Национальной гвардии ликвидировали огонь. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

Хозяйка автомобиля выразила слова благодарности военнослужащим за оперативно оказанную помощь.