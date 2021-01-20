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Семь лет назад корреспонденты телеканала «Отырар» рассказали о сложной судьбе Жанерке Темирбаевой. Этот сюжет набрал полтора миллиона просмотров и около двух тысяч комментариев. 23-летняя девушка осталась одна с двумя детьми на руках. Молодая мать просила о помощи и говорила, что из дома её выгнал муж и свекровь. Мол, не захотели сироту принимать. Мать двух сыновей умоляла помочь ей с жильем, чтобы у её детей не повторилась судьба Жанерке — воспитанницы детского дома. Мы разыскали Жанерке Темирбаеву. Ей в этом месяце исполниться 30 лет, и у нее уже шестеро детей.

В высотке на «Нурсате» и живет та самая Жанерке Темирбаева. Семь лет назад о горькой судьбе молодой матери узнала вся страна. Люди до сих пор пишут комментарии и хотят помочь женщине.

Жанерке Темирбаева: «Я сама сирота, в 17 лет меня украли. Пришлось выходить замуж. Муж меня бил, но я терпела. Через год свекровь заявила, что не хочет иметь невестку, у которой нет родителей. А у меня уже родился первый сын, вторым я была беременна. Муж выгнал меня на улицу».

Молодая мать просила помочь. Сама выросшая без материнской ласки, Жанерке не хотела отдавать детей в детский дом. После выхода сюжета в эфир в 2013 году Жанерке Темирбаеву обеспечили арендным жильём.

В двухкомнатной квартире 30-летняя женщина воспитывает теперь шестерых детей. Второй брак тоже не принес радости, как и третий брак. Он опять оказался неудачным, многодетная мать развелась. Старший ребенок учится в пятом классе, младшему — три года. Живут на пособия.

Жанерке Темирбаева, многодетная мать :»АСП вышло 155 тысяч тенге. Затем документы сдала получили 103 тысячи. На четверых детей получаю, на двоих до сих пор не могу получить пособия. Так как жилье арендное, я не могу прописать детей. Все дети на моей фамилии — Темирбаевы.

ДАУРЕН АУЕЛХАНУЛЫ, руководитель отдела центра занятости населения г. Шымкента:»Жанерке Темирбаевой в 2020 году за три квартала было перечислено условная денежная помощь, в размере 842 тысячи тенге. За четвертый квартал прошлого года многодетной матери перечислили свыше 351 тысяч тенге. В 2021 году многодетная семья автоматически получит все необходимую денежную помощь. Жанерке зарегистрирована как индивидуальный предприниматель».

Жанерке получить удостоверение личности и оформить на детей пособия помогли в местном акимате. А предприниматели поддержали материально завезли продукты и одежду и детские кроватки детям. Палата предпринимателей приглашала женщину на курсы или поучаствовать в соцпроектах, чтобы получить грант. Но женщина не могла оставить детей одних. Она вспоминает: был случай, когда она закрыла их, пошла мыть полы в соседний дом, дети сожгли одеяла и в пожаре чуть не погибли.

С тех пор я все время дома, — говорит Жанерке, -я с соседями не общаюсь. Мы никуда не выходим и детям я не разрешаю выходить во двор. Сидим в четырех стенах. Мне тяжело. Все меня осуждают. Говорят, а зачем столько нарожала, если не можешь прокормить? Я росла в детдоме. У меня никого нет: мамы, братьев, сестер. Я всегда хотела, чтобы у меня было многодетная семья. В молодости я думала, что выстою, у меня все получится».

Жанерке , которой 30 января исполнится 30 лет, не у кого просить помощи. Родных у нее нет. Воспитанница детского дома не желает детям подобной участи. Как бы не было трудно, она решила не сдавать детей в детский дом.

С разрешения Жанерке мы решили написать возраст детей, так как многодетная мать просила помочь с детской одеждой.

Старшему в семье Нурасылу — 11 лет, Нурисламу -9, Касиет-7 лет, Раяне-5, Алану — 4 года и самому младшему 3 годика. Из-за отсутствия обуви и зимней одежды дети не могут ходить в детский сад. В прошлом году они посещали дошкольное учреждение.

Номер сот. тел. Жанерке Темирбаевой 8 778 390 23 51