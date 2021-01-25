Стартовал первый учебно-тренировочный сбор ФК «Ордабасы», передает Otyrar.KZ.

Планируется, что на первом сборе проведут работу по функциональной подготовке команды.

Список игроков задействованных на данный момент на первом учебно-тренировочном сборе команды:

Вратари: Бекхан Шайзада, Владимир Плотников, Кажымукан Толепберген, Игорь Трофимец.

Защитники: Пабло Фонтанелло, Мардан Толебек, Талгат Адырбеков, Дамир Даутов, Тимур Досмагамбетов, Улар Жаксыбаев, Сагадат Турсынбай, Багдат Каиров, Бекнур Рыскул, Нурали Мамирбаев, Канат Аширбай, Ерик Жарылкасын, Асылжан Булгакбаев.

Полузащитники: Самат Шамши, Эльхан Астанов, Максим Ваганов, Аслудин Хаджиев, Мухит Жаксылык, Омар Нуртаев, Багдат Жиенбай, Даниэль Мауленов, Аскат Ермекуулы, Муроджон Халматов.

Нападающие: Тохтар Жангылышбай, Зикрилло Султаниязов, Мадижан Айтбаев, Жавланбек Бабаназаров.

Подопечные Александра Седнева пробудут в Шымкенте до 29 января. После шымкентцы отправятся в Турцию на второй УТС.