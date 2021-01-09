Сотрудники Департамента полиции города Шымкент всегда проявляют заботу о пожилых людях.

К примеру, участковые инспектора полиции УПП №55 Каратауского РУП ДП г.Шымкент, после выпавшего снега время обхода территории навестили 83-летнего Юрия Федоровича — жителя дачного массива Кайнар Булак, который проживает один. Полицейские помогли расчистить от снега подъездные пути и привести в порядок территорию дома пожилого мужчины сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.