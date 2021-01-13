Строительство жилья в городе Туркестан увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом.

В административно-деловом центре за счет бюджетных средств ведется строительство 89 многоэтажных жилых домов. В ближайшее время новоселье отметят около шести тысяч семей.

На повестке дня аппаратного совещания, прошедшего под председательством акима области Умирзака Шукеева был заслушан доклад акима города Туркестан Рашида Аюпова о развитии областного центра, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Несмотря на пандемию в прошлом году Туркестан развивался в непростых условиях. Наблюдалась положительная динамика важнейших показателей социально-экономического развития города. По итогам года завершены строительно-монтажные работы и приемка семи 7-этажных жилых домов на 336 квартир. Все дома сданы через «Жилстройсбербанк». Кроме того, в декабре месяце введены в эксплуатацию пять семиэтажных жилых домов.

Согласно графику, строительство 12 многоэтажных жилых домов будет полностью завершено в апреле текущего года. В настоящее время на площадке задействовано около 500 рабочих и 8 единиц техники. Строительство оставшихся 77 жилых домов в административно-деловом центре планируется завершить в 2021 году.