В связи с началом второго этапа строительства транспортной развязки на проспекте Кунаева временно ограничили движение и изменили маршруты.

В связи с этим 11 января этого года акимат города сделала специальное предупреждение руководителям объектов, расположенных в этом районе.

Педпринимателям рынка «Казыбек», расположенного на проспекте Байдибек би, были предложены бесплатные места, на 6 месяцев, на рынках «Бирлик», «Барыс» и «Жибек жолы», сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Кроме того, владелец рынка «Казыбек» планирует предоставить предпринимателям бесплатные места на рынке «Бахыт», расположенном в 223 квартале.