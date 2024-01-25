Более 1 млрд тенге потратят на модернизацию рынков в Шымкенте

Модернизацию рынков в Шымкенте будут контролировать в реальном времени, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Минторговли запустило информационную систему с установкой камер видеонаблюдения. Все базары должны перейти на новый формат торговли: построить современные павильоны, привести территории в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Иначе они не смогут продолжать работу.

За модернизацией рынков Шымкента будут наблюдать онлайн. На этом рынке «всевидящее око» установлено повсюду, а это порядка 180 камер наблюдения. Они фиксируют всё — от замены старых прилавков на новые, до монтажа подогреваемых полов. Следить за реконструкцией на шымкентских рынках в режиме реального времени предложило минторговли. Пока это пилотный проект. Многим предпринимателям идея понравилась.

«На модернизацию потратят около 1 млрд 700 миллионов тенге. Это полностью наши средства. Надеемся завершить в следующем году. Начиная с 2021 года мы строим новые помещения, примерно до 3 тысяч квадратных метров в год», — говорит Адил Онласбеков, заместитель руководителя рынка.

Все рынки по закону «О регулировании торговой деятельности» должны пройти модернизацию. И владельцам дали на это определенное время. Среди требований – строительство современных павильонов, улучшение системы пожарной безопасности, соблюдение санитарно-эпидемиологических стандартов.

«Есть рынки, которые еще не полностью соответствуют, частично. Остались 4 рынка, до конца этого года 2 рынка мы планируем завершить, и 2 рынка до конца следующего года. Дистанционно можно будет смотреть ход модернизации, чтобы лишний раз их не беспокоить», — говорит Усен Исаев, заместитель руководителя управления предпринимательства г. Шымкента.

В Шымкенте предпринимают и новые попытки освободить улицы от стихийной торговли. Это, например, один из тротуаров, на котором сосредоточены десятки уличных торговцев. Проходимость тут хорошая, поэтому мало кто готов отказаться от прибыльной позиции. Однако теперь бороться с продажей сомнительной продукции в неустановленных местах городские власти намерены решительно.

При акимате создали рабочую группу, которая еженедельно мониторит уличные «горячие» точки. Идут туда, где постоянно разворачивается борьба за место под солнцем. На первый раз, говорят специалисты, торговцев только предупреждают. А вот неисправимых ждёт неизбежный штраф.