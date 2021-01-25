Вход в здания ЦОНов осуществляется строго в масках.

Чтобы исключить скопление граждан и опасности заражения, при посещении ЦОНы города прием услугополучателей будет осуществляться строго по записи.

Согласно постановлению главного санитарного врача региона в ЦОНах прием посетителей будет вестись только по предварительной брони.

Вход в здания ЦОН осуществляется строго в масках. Для соблюдения дистанции расчерчены разметки в 1,5 – 2 метра. В каждом ЦОНе имеются санитайзеры.

Чтобы оставить заявку на бронь, граждане могут воспользоваться порталом электронного правительства egov.kz, либо позвонить на короткий номер 1414. После процедуры бронирования гражданин получает уведомление, в какое время ему необходимо прийти в ЦОН.

График работы: ПН-ПТ с 09:00 до 18:00 без перерыва. Суббота выходной.