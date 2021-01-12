Туркестанская областная территориальная избирательная комиссия подвела окончательные итоги выборов в Мажилис и маслихаты.

Количество депутатов в Туркестанском областном маслихате седьмого созыва сократилось на 5 и составило 45 депутатов.

37 мандатов у депутатов от партии «Nur Otan», по 4 мандата у Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» и Демократической партии Казахстана «Ак жол».

В выборах участвовали 833 кандидата по партийным спискам пяти партий. По итогам голосования мандаты в областной, городской и районные маслихаты распределены следующим образом:

«В областной маслихат 45 мандатов, в городской маслихат 47 мандатов и 228 депутатских мандатов в районные маслихаты Туркестанской области. Среди политических партий депутатские мандаты в маслихаты разного уровня распределены в следующем порядке: Народная партия Казахстана -1 мандат, партия «Nur Otan» — 263 мандата, 32 мандата получила партия «Ауыл» и 24 мандата партия «Ак жол». В областном маслихате из 45 депутатов 37 представляют партию «Nur Otan», и по четыре мандата у Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» и Демократической партии Казахстана «Ак жол», — сообщил Әлибек ОМИРАЛИЕВ, председатель Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии.

Выборы в Мажилис и маслихаты прошли на 911 участках Туркестанской области. Из 1 163 196 избирателей проголосовали 763 454. До конца этой недели новоиспеченные депутаты будут представлены народу.

«13 января все политические партии представят списки депутатов. 14 января они будут рассмотрены на заседании областной территориальной избирательной комиссии. 15 января в 10.00 часов будет первая сессия областного маслихата седьмого созыва. Народным избранникам вручат депутатские удостоверения и нагрудные значки», — рассказал Әлибек ОМИРАЛИЕВ, председатель Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии.

Шынар Оразова