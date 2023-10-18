Депутаты обещают следить за расходом бюджета

На очередной сессии маслихата народные избранники обсудили разные вопросы, в топе которых инвест проекты и бюджет, за которым депутаты обещают следить.

Рост инвестиций в Шымкент растет с каждым годом. За 9 месяцев больше 400 млрд тенге. Бизнес-сообщество считает: вкладывать в третий мегаполис, выгодно и эффективно. Развивают в Шымкенте промышленную сферу, энергетическую и другие. На сессии городского маслихата народные избранники высоко оценили работу акимата и добавили, на достигнутом не останавливаться.

«У нас высокий спрос на инвест проекты, вкладывают в Шымкенте охотно. У нас планируется открытие еще нескольких индустриальных зон, которые будут способствовать увеличению рабочих места», — говорит Биржан Азимбердиев, руководитель управления предпринимательства г. Шымкента.

Говорили на сессии и про распределение бюджетных средств. На 2023 и 25 годы он составил 662 млрд тенге, как стало известно почти 29% направлены на развитие, а полтора процента на текущие расходы. Средства направят, прежде всего, на решение актуальных проблем населения.

В завершении сессии аким Шымкента наградил тренеров, которые подготовили золотых медалистов Азиатских игр. Наставникам вручили грамоты Курмет.