Около 300 жителей Туркестана обратились в информационный центр по кредитному жилью.

Его открыли по поручению главы области Умирзака Шукеева 10 дней назад.

Чаще всего туркестанцы интересуются госпрограммами «7-20-25», «5-10-20» (Шанырак), «2-10-20» (Бақытты отбасы) и «5-20-19» (Нұрлы жер). Эксперты разъясняют условия участия в госпрограммах, финансируемых банками второго уровня, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Те, у кого нет возможности прийти в центр по кредитному жилью, могут найти информацию на сайте 72025turkistan.kz и в приложении «Amazing Turkistan» в разделе «7-20-25».

Центр расположен во Дворце бракосочетания. Он работает с 9:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 15:00).