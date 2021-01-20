19 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана, передает Otyrar.KZ.

Из 1 915 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 713 человек, без справок прибыли 202 гражданина РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 8 рейсов, 1 479 пассажиров, со справками – 1 319, без справок — 160;

в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 199 пассажиров, со справками — 198, без справок — 1;

в аэропорт г. Костанай – 1 рейс, 237 пассажиров, со справками — 196, без справок — 41.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана

По результатам ПЦР-анализа, из 132 граждан РК, прилетевших в РК 18 января 2021 года, у одного пассажира, прибывшего рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.