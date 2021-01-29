28 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 12 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ и Узбекистана, передает Otyrar.KZ.

Из 2 029 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 596 человек, без справок прибыли 433 гражданина РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 7 рейсов, 1 111 пассажиров, со справками – 822, без справок — 289;

в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 793 пассажира, со справками — 649, без справок — 144;

в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, все 125 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 348 граждан РК, прилетевших в РК 27 января 2021 года, у одного пассажира, прибывшего рейсом Стамбул – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.