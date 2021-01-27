Технология разработки казахстанской вакцины QazCovid-in проверена временем, и все ее компоненты надежны, так как апробированы при разработке других вакцин.

«Инактивированная вакцина считается традиционной, она более эффективна, технология ее приготовления не так сложна, и она безопаснее, чем другие виды вакцин. К тому же она создает такой же крепкий иммунитет, как и у переболевшего человека, и этот иммунитет очень надежный и полноценный. Компоненты, которые применяются для приготовления инактивированной вакцины, кроме основного, проверены годами, десятилетиями. Они абсолютно безвредны. Именно поэтому нами был выбран инактивированный тип вакцины для создания QazCovid-in», – сообщил ведущий ученый-вирусолог НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, доктор наук, профессор Леспек Кутумбетов.