В субботу, 9 января, в Казахстане вступил в силу запрет на ведение предвыборной агитации, передает zakon.kz.

Предвыборная агитация политических партий началась с 18:00 часов 10 декабря. Согласно законодательству, с полуночи субботы наступает День тишины, когда запрещено вести любую агитацию в поддержку тех или иных политических партий.

Данный запрет будет действовать и непосредственно в день голосования. При этом наружную политическую рекламу, которую ранее разместили в городах и населенных пунктах, закон убирать не предписывает, она может оставаться на своих местах. Однако в пределах избирательных участков агитационных материалов быть не должно.

На выборы в Мажилис и маслихаты допущены пять политических партий. От них баллотируются 312 кандидатов.

10 января избирательные участки откроются в 7 часов утра и закроются в 20 часов, после чего начнется подсчет голосов.