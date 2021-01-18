Полицейские Туркестанской области задержали браконьеров, охотившихся на диких уток.

Во время рейдовых мероприятий по профилактике браконьерства и выявлению нарушений природоохранного законодательства, инспекторы природоохранной полиции МПС Келесского РОП задержали трёх местных жителей, занимавшихся незаконной охотой на диких птиц возле реки Келес, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Стражи порядка изъяли у браконьеров 6 туш убитых уток, 3 единицы охотничьих ружей и доставили в районный отдел полиции. Также выяснилось, что два охотничьих ружья оказались незарегистрированными на учёте МВД РК.

В отношении нарушителей составили административный протокол по двум статьям КоАП РК: 382 «Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты» и 482 «Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия». Собранные материалы направили в суд для принятия соответствующего решения.

Полицейские Туркестанской области призывают граждан не нарушать законодательство РК и бережно относиться к природе. Стражи порядка также напоминают, что в случае браконьерства или иных экологических правонарушений предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.