В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемую в краже одежды из магазина.

В дежурную часть Келесского РОП с заявлением обратилась частная предпринимательница о том, что в ее супермаркете по продаже одежды произошла кража товара. Со слов потерпевшей, неизвестные лица похитили с прилавка различный товар на общую сумму около 100 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража» и приступили к розыску подозреваемых лиц, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Следственно-оперативная группа, созданная из наиболее опытных сотрудников полиции, сразу же прибыла на место происшествия. Оперативники опросили очевидцев и посетителей магазина, а также изучили камеры видеонаблюдения. В результате полицейские Келесского РОП задержали подозреваемую по месту жительства. Ею оказалась местная жительница, которую доставили в районный отдел полиции.

Следствием установлено, что молодая женщина пришла в магазин вместе с ребенком, сложила несколько вещей в детскую сумку и незаметно скрылась с места преступления. Похищенные вещи изъяты в качестве вещественных доказательств и возвращены законной владелице. Подозреваемая находится под подпиской. По данному факту проводится досудебное расследование.