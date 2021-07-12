309 водителей привлечены к ответственности за вождение в пьяном виде в Шымкенте за полгода.

Сотрудники Полка патрульной полиции Департамента полиции города Шымкента в период с января по июнь текущего года в ходе проведения рейдовых мероприятий задержали 309 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.

В отношении указанных водителей составлены административные протоколы по статье 608 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) интоксикационного опьянения).

Сотрудники Департамента полиции города Шымкента напоминают автовладельцам об ответственности за вождение в нетрезвом виде и необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.