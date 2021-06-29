В ходе посещения он встретился с владельцами ресторанов и провел разъяснительную работу.

В соответствии с поручением акима города по строгому контролю за соблюдением карантинных требований в городе Шымкент аким Каратауского района А.Аликулов посетил объекты предпринимательства на территории района.

Аким района подчеркнул, что в связи с нестабильной эпидситуацией, в соответствии с постановлением главного санитарного врача, необходимо прекратить проведение массовых торжеств.

Также отметил, что в случае нарушений требований карантинного режима руководству объекта предпринимательства будут приняты соответствующие меры в рамках закона.

Работа в этом направлении на территории района проводится на постоянной основе.