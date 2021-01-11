В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемого в краже труб и водонагревателей.

В дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением о краже обратился местный житель. Со слов потерпевшего, неизвестные лица похитили с одной из новостроек 3 водонагревателя и более 50 водопроводных труб. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 ч. 3 УК РК «кража» и приступили к розыску подозреваемых лиц.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту жительства. Следствием установлено, что мужчина уже сбыл часть похищенного имущества в одном из магазинов, а деньги потратил.

Полицейские установили причастность задержанного к еще одному аналогичному преступлению. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.