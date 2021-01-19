В Шымкенте в целях развития массового спорта планируется реализация ряда проектов.

В 2021 году будет построено 115 современных спортивных площадок. Они будут оснащены спортивным оборудованием для занятий воркаутом и зоной для физических упражнений. Также в этом году будет проведена реконструкция зданий центрального стадиона имени Кажымукана, комплексной школы высшего спортивного мастерства, спортивной школы №17 по футболу, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

О проделанной работе и дальнейших планах проинформировал руководитель управления физической культуры и спорта города Шымкент Олег Почивалов.

По итогам 2020 года количество граждан, охваченных занятиями физической культурой и массовым спортом в городе составило 324 690 человек или 30,6% от числа жителей города. Увеличение к 2019 году составило 30 202 человек. В 2021 году планируется увеличить показатель занимающихся физической культурой и спортом на 31%. При росте демографических показателей города к концу 2021 года планируется привлечь к спорту 335 тыс. человек.

По словам руководителя управления, в целях формирования здорового образа жизни среди молодежи, эффективной организации досуга молодежи планируется проведение Шымкентской молодежной лиги по видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, шахматы) среди 117 725 учащихся 151 школы города. Ожидается, что в лиге примут участие около 15 тысяч молодых людей.

Кроме того, в рамках механизма государственно-частного партнерства в 2021 году будут представлены проекты модернизации врачебно-физкультурного диспансера города Шымкент, организации питания для спортсменов, участвующих в учебно-тренировочных процессах и спортивных мероприятиях города Шымкент.

На сегодняшний день в городе, через механизм государственно-частного партнерства, функционируют 5 спортивных учреждений. Общее количество занимающихся — 1624.

Фото: Береке СЕЙТЖАППАР