В Шымкенте людям с ограниченными возможностями, для голосования на выборах, были предоставлены специальные автомобили.

Всего было задействовано 18 инватакси и 43 социальных такси. Об этом сообщили в управлении занятости и социальной защиты города Шымкент.

В целом, управлениями и местными акиматами, для голосования более 24 тысяч людей с ограниченными возможностями, были созданы все необходимые условия.

В частности, около 1500 инвалидов обслуживались персональными помощниками и около 300 граждан специалистами по языку жестов, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Около 1500 людей с ограниченными возможностями проголосовали не выходя из дома. Кроме того, избирательные участки были оборудованы специальными местами для людей с ограниченными возможностями. Здесь также были слуховые аппараты и специальное оборудование для слабовидящих.