Вместо того, чтобы подавать на стол обеды и ужины, в этой столовой играли в азартные игры.

На работу нелегальной игротеки, где на кону оказывались реальные деньги шымкентцев, пожаловались местная жительница. По ее словам, вместо того, чтобы приносить деньги домой, ее муж спускал их в азартных играх. Как-то женщина проследила за своим супругов и обнаружила, что он играет в местной столовой.

«13 января в обед мой муж здесь играл в азартные игры, я за ним проследила и здесь его поймала. Он потерял здесь все деньги. Я позвонила участковому нашему, он приехал. Оказалось, что здесь они нелегально играли. Я хочу, чтобы организаторов наказали!», — требует женщина.

Приехавшие на место сотрудники полиции распугали всех гостей нелегального игрального заведения. Пока правоохранители пытались попасть внутрь, игроки, побросав всю технику, чеки, еду и напитки, решили покинуть заведение через окна.

Большинство посетителей скрылись с места происшествия, но одному мужчине убежать далеко не удалось, он неудачно выпрыгнул из окна и сломал ногу. На место прибыли медики.

Все материалы дела по организации незаконного игрального бизнеса будут собраны и направлены в компетентные органы.