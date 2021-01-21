Предприниматели могут сообщить о незаконных проверках или действиях проверяющих сотрудников государственных органов.

В рамках Дорожной карты по защите бизнеса, прокуратурой города Шымкента совместно с территориальным управлением Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК, Палатой предпринимателей, городским филиалом «NurOtan» и акиматом города создана Мобильная группа по защите прав предпринимателей.

Задача мобильной группы оперативно реагировать на обращения и звонки субъектов предпринимательства по нарушению их прав и воспрепятствованию бизнеса со стороны государственных органов.

Предприниматели могут сообщить о незаконных проверках или действиях проверяющих сотрудников государственных органов и фактах нарушения их прав и законных интересов по ниже указанным номерам в прокуратуру города 8 (7252) 53-91-84, 8-778-111-25-42, в прокуратуру Абайского района 8-707-717-09-93, прокуратуру Аль-Фарабийского района 8-702-699-04-55, прокуратуру Енбекшинского района 8-707-442-96-26, прокуратуру Каратауского района 8-778-220-19-77.