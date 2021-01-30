Аким города Шымкент Мурат Айтенов встретился с жителями в прямом эфире в «Instagram».

Аким города сначала доложил об эпидемиологической ситуации в городе и ответил на вопросы жителей. На этой неделе прямой эфир акима был посвящен жилищному вопросу.

За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 9 случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день в городе насчитывается 1 060 коек (инфекционных — 560, карантинных — 500), из них 918 коек свободны. В инфекционных и карантинных больницах проходят лечение 142 пациента.

Всего по жилищному вопросу оставлено 389 комментариев. Аким города ответил на вопросы жителей, проинформировал о проделанной работе в отрасли и дальнейших планах. В Шымкенте на сегодняшний день в очереди на жилье зарегистрировано 42 269 человек. За последние три года количество очередников увеличилось на 10 389 человек. Для постановки в очередь на жилье есть свои требования и условия. Граждане, желающие встать в очередь, должны состоять в одной из установленных категорий. Должен быть прописан в Шымкенте последние 3 года и не должны иметь за собственное жилье в течение последних 5 лет.

По итогам 2020 года в городе на арендной основе выданы 1 596 квартир. В этом году по плану на арендной основе будет сдано 976 квартир (многодетным семьям – 378, социально–уязвимым слоям населения – 238, работающей молодежи — 300, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей-60). В 2021 году по программе «Жастар» поступило 3 648 заявок. 300 квартир планируется сдать в микрорайонах «Жана Турлан», «Туран», «Асар 2». По кредитному направлению программы «Нұрлы жер» в прошлом году выдано 2 614 квартир. За последние три года ключи от квартир получили 3 764 семьи. В текущем году по плану на кредитной основе планируется предоставить 2 186 квартир: 350 квартир – «2-10-20» («Бақытты отбасы»), 1 728 квартир – «5-10-20» (пилотная программа «Шаңырақ») и 108 квартир — по программе «7-20-25».

— В целях повышения доступности населения и недопущения коррупции в сфере предоставления жилья акиматом уделяется особое внимание автоматизации услуг. Для популяризации путей предоставления жилья среди населения будет утвержден медиаплан. На сегодняшний день очередь на жилье можно узнать на портале E-gov и уголке самообслуживания, открывшемся в управлении жилья. Я также поручил открыть такие уголки деятельности в центрах занятости, — сказал аким города.

В завершение эфира аким города призвал жителей не забывать о мерах предосторожности и пожелал, чтобы тему эфира следующей недели выбрали жители.