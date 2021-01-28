Врачи отправили молодого человека с острым Т- лифмобластным лейкозом домой.

Житель третьего мегаполиса прикован к постели и нуждается в помощи зарубежных врачей, на которых у семьи недостаточно средств.

Со слезами на глазах Халида Имамбердиева рассказывает о том, что ежедневно приходится испытывать ее родному племяннику Тимуру Шапинскому. Молодому человеку всего 19 лет, год назад ему поставили страшный диагноз острый Т- лифмобластный лейкоз, четвертая стадии, теперь каждый день превращается в настоящую борьбу за жизнь. Одна надежда у всей семьи — заграничные врачи, так как врачи Казахстана помочь уже не могут.

Из-за болезни Тимур практически не может разговаривать, уже не встает с постели и ест. Не помогают и сильные обезболивающие. Мама Тимура сейчас работает. Эльвира Галиханова тоже больна, у нее диагностирован рак. Но, на свою болезнь женщина лишь отмахивается, и говорит, что сейчас важнее сын и помощь ему.

— В мае месяце узнали, получали только химию, и сейчас нас отправили домой просто на поддерживающее лечение 00.50 + 01.18 поражение костного мозга идет ДО 01.31

Врачи третьего мегаполиса редко навещают пациента, по словам родных, даже чтобы сдать анализы приходится обрывать телефоны участкового. Для перемещения Тимура необходима инвалидная коляска, но на нее нет средств. Все уходит на дорогостоящие лекарства, — рассказала Эльвира Галиханова.

Алиса Бойко

Мы предоставляем контакты и реквизиты Тимура и его родных, возможно, кто-то захочет протянуть руку помощи молодому человеку. Семья нуждается в деньгах на лечение и на дорогу, а также в инвалидной коляске. Операционную кровать для Тимура нашли волонтеры.

+7 701 728 2887 Халида Имамбердиева

Номера карт на имя Тимур Шапинский

Каспий : 5169 4971 8407 6697

Халык банк: 6244 9548 1331 6842