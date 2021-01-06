В 2020 году в КГУ «Жасыл белдеу» управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Шымкент обновилась материально-техническая база и проведены ряд работ по увеличению лесного фонда.

Предприятие охраняет, сохраняет и поддерживает 976 га зеленых насаждений в городе и 11 га зеленых насаждений в ущелье «Шымсая» в микрорайоне Тассай.

В 2020 году на 976 га земли проведены работы по вспашке (70 га), вырубке деревьев (60 га), вывозу вырубленных деревьев (60 га), рыхлению почвы между саженцами (25 га), скашивание сорняков (25 га). Также было выполнено ограждение яблоневого сада. Подготовлено 10 га земли под посадку деревьев и на 2 га посажено 1000 саженцев.

В прошлом году собрано 2206 кг семян различных деревьев, из которых посеяно 1920 кг семян. В частности, на 8,2 га леса было посеяно 6 кг хвойных, 1394 кг лиственных деревьев, 235 кг косточковых, 15 кг подсолнечника и 270 кг семян плодовых деревьев ореха.

Кроме того, для укрепления материально-технической базы учреждения в 2020 году приобретены тракторы МТЗ-892, МТЗ-320, МТЗ-1221, 1 подъемная машина, 1 патрульная машина, 1 агрегат для посадки деревьев и 3 машины УПП-3.